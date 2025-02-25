Bitlis Adilcevaz’da domuz sürüleri böyle görüntülendi

Aynı gün içinde görülen 2 ayrı domuz sürüsü, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Fırtınalı havaya rağmen etrafta görüntülenen domuz sürüleri, bölgedeki çiftçilerin korkulu rüyası haline geldi. Bölge halkı ve sürücüler, büyük korku salan ve bölgede hiç bulunmayan domuzların son 2 yılda sayılarının oldukça arttığını söylediler.

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