25 Şubat 2025, Salı

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Bitlis Adilcevaz’da domuz sürüleri böyle görüntülendi

Bitlis Adilcevaz'da domuz sürüleri böyle görüntülendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.02.2025 10:26
Aynı gün içinde görülen 2 ayrı domuz sürüsü, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Fırtınalı havaya rağmen etrafta görüntülenen domuz sürüleri, bölgedeki çiftçilerin korkulu rüyası haline geldi. Bölge halkı ve sürücüler, büyük korku salan ve bölgede hiç bulunmayan domuzların son 2 yılda sayılarının oldukça arttığını söylediler.
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Bitlis Adilcevaz’da domuz sürüleri böyle görüntülendi
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