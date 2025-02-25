25 Şubat 2025, Salı
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Bitlis Adilcevaz'da domuz sürüleri böyle görüntülendi
Aynı gün içinde görülen 2 ayrı domuz sürüsü, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Fırtınalı havaya rağmen etrafta görüntülenen domuz sürüleri, bölgedeki çiftçilerin korkulu rüyası haline geldi. Bölge halkı ve sürücüler, büyük korku salan ve bölgede hiç bulunmayan domuzların son 2 yılda sayılarının oldukça arttığını söylediler.