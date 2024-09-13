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Bitkisel atıklar gübre oldu! Üretilen 3 bin fidan öğrencilere hediye edildi

Bitkisel atıklar gübre oldu! Üretilen 3 bin fidan öğrencilere hediye edildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.09.2024 13:51
Mersin Erdemli'de bitkisel atıklar gübre haline getirilerek üretilen fidanlar toprakla buluşturulması için 3 bin öğrenciye hediye edildi.
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Bitkisel atıklar gübre oldu!
Bitkisel atıklar gübre oldu!
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