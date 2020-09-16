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Birbirlerini hiç görmeyen 2 kardeş 75 yıl sonra buluştu! Gözyaşları sel oldu

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Giriş: 16.09.2020 14:42
Güncelleme:16.09.2020 22:41
İzmit'te yaşayan Hanım Turan, 75 yıl sonra öz kardeşine kavuştu. Ailesi ile birlikte İzmit'ten Kars'ın Kağızman ilçesine giden Turan, hayatında ilk kez gördüğü kardeşi İhsan Köker'e sarılıp dakikalarca gözyaşı döktü. Birbirinden habersiz 75 yıl geçiren 2 kardeşin acı dolu hikayesini ve o hikayenin mutlu sonunla bittiği işte duygu yüklü o anlar...
Birbirlerini hiç görmeyen 2 kardeş 75 yıl sonra buluştu
Birbirlerini hiç görmeyen 2 kardeş 75 yıl sonra buluştu
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