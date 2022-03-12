Bir Zamanlar Çukurova’nın Fadik’i Polen Emre ünlü voleybolcu ile nişanlandı!

atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Fadik karakteriyle adından söz ettiren Polen Emre, ilk dizi oyunculuğuyla gönülleri fethetti. Sosyal medyada da büyük ilgi gören Polen Emre, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Evlilik yolunda ilk adımı atan Emre'nin nişanlısı bakın kim çıktı!