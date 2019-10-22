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22.10.2019
Bir Zamanlar Çukurova setinde yangın çıktı
Atv’nin sevilen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova’nın setinde yangın çıktı. Adana'da 1970'li yılların anlatıldığı dizide hastane sahnelerinin çekildiği binanın tadilatı sırasında kaynaktan çıkan kıvılcım yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken binada maddi hasar oluştu. Yangın anları böyle görüntülendi.
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