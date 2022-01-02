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Bir sokak köpeği saldırısı daha Ankara'da! 4 başıboş sokak köpeği 10 yaşındaki çocuğa saldırdı! Dehşet anları kamerada

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Giriş: 02.01.2022 16:45
Bir köpek saldırısı haberi de Ankara'dan geldi. Türkiye, Asiye Ateş'in başına gelenlerin şokunu henüz atlatamamışken bu kez 10 yaşındaki Ramazan Aslan'ın başına gelenleri konuşuyor. Sokakta bir anda köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu mahalleli kurtarırken; o anlar kameraya yansıdı. Saldırı anına şahitlik eden çevre sakinlerinden Serkan Nalbant yaptığı açıklamada "Evdeydik, bir anda sesler duyduk. Çıktık baktık köpekler çocuğu parçalamış" diye konuştu.
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