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Bir kadın silahla başından vurulmuş halde bulundu

Bir kadın silahla başından vurulmuş halde bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.04.2025 01:48
Olay, saat 22.45'te Finanskent Mahallesi 3125. Sokak'ta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın, sokakta bilinmeyen bir nedenle başından vurulmuş halde ölü bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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Bir kadın silahla başından vurulmuş halde bulundu
Bir kadın silahla başından vurulmuş halde bulundu
Bir kadın silahla başından vurulmuş halde bulundu
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