Bir kadın silahla başından vurulmuş halde bulundu

Olay, saat 22.45'te Finanskent Mahallesi 3125. Sokak'ta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın, sokakta bilinmeyen bir nedenle başından vurulmuş halde ölü bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN