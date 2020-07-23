Bir gencin acı bekleyişi! Filistinli gencin bu anı sembol oldu

Koronovirüs bir çoğumuzu yakınlarından uzak kalmaya mecbur bıraktı. Bu uzaklığı acı bir bekleyiş içinde sürdürenler var. Bunlardan biri Filistinli 30 yaşındaki Cihad.. Bir pencerenin önünde yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören annesini her gün umutla bekledi... Ama maalesef 73 yaşındaki annesi o savaşı kaybetti. Birleşmiş Milletler’de görevli bir diplomat ise o duygu dolu anları ve anne oğulun hikayesini konu alan bir karikatür çizdi. O karikatür sosyal medyada viral oldu. Filistinli gencin bu anı sembol oldu.

Koronovirüs bir çoğumuzu yakınlarından uzak kalmaya mecbur bıraktı. Bu uzaklığı acı bir bekleyiş içinde sürdürenler var. Bunlardan biri Filistinli 30 yaşındaki Cihad.. Bir pencerenin önünde yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören annesini her gün umutla bekledi... Ama maalesef 73 yaşındaki annesi o savaşı kaybetti. Birleşmiş Milletler'de görevli bir diplomat ise o duygu dolu anları ve anne oğulun hikayesini konu alan bir karikatür çizdi. O karikatür sosyal medyada viral oldu.

Filistinli gencin bu anı sembol oldu.