23 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bir gencin acı bekleyişi! Filistinli gencin bu anı sembol oldu

Bir gencin acı bekleyişi! Filistinli gencin bu anı sembol oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.07.2020 14:00
Güncelleme:23.07.2020 14:12
Koronovirüs bir çoğumuzu yakınlarından uzak kalmaya mecbur bıraktı. Bu uzaklığı acı bir bekleyiş içinde sürdürenler var. Bunlardan biri Filistinli 30 yaşındaki Cihad.. Bir pencerenin önünde yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören annesini her gün umutla bekledi... Ama maalesef 73 yaşındaki annesi o savaşı kaybetti. Birleşmiş Milletler’de görevli bir diplomat ise o duygu dolu anları ve anne oğulun hikayesini konu alan bir karikatür çizdi. O karikatür sosyal medyada viral oldu. Filistinli gencin bu anı sembol oldu.

Koronovirüs bir çoğumuzu yakınlarından uzak kalmaya mecbur bıraktı. Bu uzaklığı acı bir bekleyiş içinde sürdürenler var. Bunlardan biri Filistinli 30 yaşındaki Cihad.. Bir pencerenin önünde yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören annesini her gün umutla bekledi... Ama maalesef 73 yaşındaki annesi o savaşı kaybetti. Birleşmiş Milletler'de görevli bir diplomat ise o duygu dolu anları ve anne oğulun hikayesini konu alan bir karikatür çizdi. O karikatür sosyal medyada viral oldu.

Filistinli gencin bu anı sembol oldu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

İstanbul’da dev operasyon
İstanbul’da dev operasyon
Gizlice yaptığına bakın! Metroda iğrenç olay
Gizlice yaptığına bakın! Metroda iğrenç olay
Bir gencin acı bekleyişi
Bir gencin acı bekleyişi
Arada saniyeler var! Dehşet anı kamerada
Arada saniyeler var! Dehşet anı kamerada
Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü!
Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü!
Çakmak alıp içki şişesi tokuşturdular
Çakmak alıp içki şişesi tokuşturdular
Whatsapp uygulaması ne kadar güvenli?
Whatsapp uygulaması ne kadar güvenli?
WhatsApp mesajlarına erişim iddiası
WhatsApp mesajlarına erişim iddiası
Ayasofya büyük güne böyle hazırlanıyor!
Ayasofya büyük güne böyle hazırlanıyor!
Desenli maskeler tehlike saçıyor!
Desenli maskeler tehlike saçıyor!
Genç kızdan 2,5 aydır haber alınamıyor
Genç kızdan 2,5 aydır haber alınamıyor
Sosyal medya bu diyaloğu konuşuyor!
Sosyal medya bu diyaloğu konuşuyor!
Daha Fazla Video Göster