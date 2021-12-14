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Bir bölge hariç bütün bölgelerde rastlanabilir! İlk kez bu kadar net görüntülendi

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Giriş: 14.12.2021 13:14
Son dakika haberi... Anadolu parsı, Türkiye'de 30 yıldır görülebilen bir tür. Nesli koruma altında olan pars, termal kameraya yansıdı. İşte saniye saniye o anlar...
İlk kez bu kadar net görüntülendi İLK KEZ BU KADAR NET GÖRÜNTÜLENDİ
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