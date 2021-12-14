14 Aralık 2021, Salı
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Bir bölge hariç bütün bölgelerde rastlanabilir! İlk kez bu kadar net görüntülendi
Son dakika haberi... Anadolu parsı, Türkiye'de 30 yıldır görülebilen bir tür. Nesli koruma altında olan pars, termal kameraya yansıdı. İşte saniye saniye o anlar...