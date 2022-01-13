Bingöl’de köpek sürüsü saldırısı! Komşuları imdadına yetişti

Bingöl’ün Genç ilçesinde sürü olarak dolaşan sokak köpekleri, evine giden adama saldırdı. Komşularının imdadına yetiştiği adam köpek saldırısını hafif yaralarla atlattı.

Olay, Bingöl'ün Genç ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Baki Çatkın isimli vatandaş akşam sularımda evine doğru giderken aniden sayıları 10'un üzerinde olan sokak köpeklerinin saldırısına maruz kaldı. Gelen sesler üzerine imdadına yetişen komşularının çabalarına rağmen ayaklarından yaralanan Catkın, Genç Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedaviye alındı.



"SALDIRILARIN OLACAĞI KESİNDİ BENİ BULDU"

Hayatında ilk defa bir köpek saldırısıyla karşı karşıya kaldığını belirten Çatkın, "Bir haftadır sürü halinde geziyorlar. Bu saldırıların olacağı kesindi ve bu da beni buldu. Ne olduğunu anlamadım, yolda yürürken toplu halde saldırmaya başladılar ve bacaklarımdan yaralandım. Komşuların yardımı olmasa sonunu düşünmek bile istemiyorum. Ben bu ısırıklarla kurtuldum ama çoluk çocuk için daha büyük tehlike. Benim canım yandı başka canlar yanmasın. Bir an önce sokak köpekleri ile ilgili çözüm bulunmasını istiyoruz'' diye konuştu.