Bingöl’de 50 şüpheli yakalandı

Bingöl'de 19-25 Eylül 2025 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından il genelinde geniş kapsamlı uygulamalar gerçekleştirildi. Yapılan faaliyetler neticesinde farklı nitelik ve sayılarda suç unsuru materyal ele geçirilirken, toplam 50 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 47'si hakkında adli işlem yapılırken, 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN