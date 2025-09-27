27 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bingöl'de 50 şüpheli yakalandı
Bingöl’de 50 şüpheli yakalandı

Bingöl'de 50 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.09.2025 12:57
Bingöl'de 19-25 Eylül 2025 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından il genelinde geniş kapsamlı uygulamalar gerçekleştirildi. Yapılan faaliyetler neticesinde farklı nitelik ve sayılarda suç unsuru materyal ele geçirilirken, toplam 50 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 47'si hakkında adli işlem yapılırken, 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bingöl’de 50 şüpheli yakalandı
Hicaz cinsi narın farkı ne?
Hicaz cinsi narın farkı ne?
Arabeskin usta ismi son yolculuğuna uğurlanıyor
Arabeskin usta ismi son yolculuğuna uğurlanıyor
Kastamonu’da silah kaçakçılarına operasyon!
Kastamonu'da silah kaçakçılarına operasyon!
Taylandlı Apinya Denizli’ye gelin gelerek Müslüman oldu
Taylandlı Apinya Denizli’ye gelin gelerek Müslüman oldu
Jandarma aranan şahıslara göz açtırmıyor!
Jandarma aranan şahıslara göz açtırmıyor!
Sanatçı Güllü son yolculuğuna uğurlanıyor
Sanatçı Güllü son yolculuğuna uğurlanıyor
Turistik Karaelmas Ekspresi Yenice’de doğa keyfi yaşattı
Turistik Karaelmas Ekspresi Yenice’de doğa keyfi yaşattı
3 katlı binanın çatısında çay demlerken kazan patladı!
3 katlı binanın çatısında çay demlerken kazan patladı!
Narman Peri Bacaları görsel şölen oluşturuyor
Narman Peri Bacaları görsel şölen oluşturuyor
Elma diyarı Eğirdir’de hasat başladı!
Elma diyarı Eğirdir'de hasat başladı!
Şanlıurfa’da kaçak yapı denetiminde arbede
Şanlıurfa'da kaçak yapı denetiminde arbede
Kargo aracıyla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
Kargo aracıyla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
Daha Fazla Video Göster