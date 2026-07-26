Enerji koridorlarında alarm! A Haber’de çarpıcı analiz: “Petrol 110 doları görebilir”

Orta Doğu'da tırmanan gerilim, küresel enerji arzı ve petrol piyasalarına yönelik riskleri artırıyor. A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, Hürmüz Boğazı ile Bâbülmendep hattında yaşanabilecek bir aksamanın dünya enerji akışının yaklaşık yüzde 40'ını etkileyebileceği uyarısında bulundu. Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu ise Hazar Denizi'ndeki Ziba Kenar bölgesine yönelik saldırının Avrupa'nın enerji güvenliği açısından kritik sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Uzman isimler, yaşanan gelişmelerin petrol fiyatlarını 110 dolar seviyesine taşıyabileceğine dikkat çekti.