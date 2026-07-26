CHP YENİ Parti ile ittifak yapar mı? Eski vekilden A Haber'de net yanıt

CHP'deki liderlik krizinin ardından kurulan YENİ Parti ile gelecekte olası bir seçim ittifakı yapılıp yapılmayacağı A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan, iki parti arasında bir ittifak ihtimalini reddederek, "Onlar partiden atılmış durumdalar" ifadelerini kullandı. Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker ise sosyal medyada konuşulan yüksek oy oranlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, halkın nabzının sahada tutulması gerektiğini söyledi. Her iki isim de YENİ Parti'ye ilişkin oluşturulan yüksek beklentilerin zamanla sönümleneceğini belirtti.