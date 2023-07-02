02 Temmuz 2023, Pazar
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“Bin 500’e yakın hacımızı tedavi ettik”
Mekke Diyanet Hastanesi Başhekimi Murat Türkyılmaz: “Terviye günü Arafat’a sağlık ekibi olarak çıktık. Terviye gününden Arefe gününe kadar hacılarımıza kesintisiz hizmet verdik. Bin 500’e yakın hacımızı tedavi ettik. Tüm hacılarımızı gerek otobüslerle gerek ambulanslarla hasta hacılarımızı hastanemize indirdik”