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Bilirkişi raporu çıktı! Küçük Asil’in ölümünde ihmal kesinleşti!

Bilirkişi raporu çıktı! Küçük Asil’in ölümünde ihmal kesinleşti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.04.2025 16:37
1,5 Asil Yaman'ı ailesi geçen yıl 'soğuk algınlığı' şikayetiyle, hastaneye götürmüş ve o küçük bebek ne acı ki hayatını kaybetmişti. Evladını toprağa veren anne ve baba doktorun ve hastanenin ihmali olduğunu savunarak konuyu yargıya taşımıştı. Hazırlanan bilirkişi raporunda "ihmal" var dendi.
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Bilirkişi raporu çıktı! Küçük Asil’in ölümünde ihmal kesinleşti!
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