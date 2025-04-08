08 Nisan 2025, Salı
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Bilirkişi raporu çıktı! Küçük Asil’in ölümünde ihmal kesinleşti!
1,5 Asil Yaman'ı ailesi geçen yıl 'soğuk algınlığı' şikayetiyle, hastaneye götürmüş ve o küçük bebek ne acı ki hayatını kaybetmişti. Evladını toprağa veren anne ve baba doktorun ve hastanenin ihmali olduğunu savunarak konuyu yargıya taşımıştı. Hazırlanan bilirkişi raporunda "ihmal" var dendi.