Bilim insanları ömrü uzatan içeceği araştırdı! Çayı bu şekilde tüketirseniz ömrü uzatıyor

ABD'li bilim insanları ömrü uzatan içeceği belirlemeye yönelik bir çalışma ortaya koydu. Açıklanan sonuç ise en çok Erzurumlu Dadaşları mutlu etti. Uzmanların yaptığı araştırmada limonlu çayın bağışıklığı kuvvetlendirdiği ve ömrü uzattığı belirlendi.

ABD'li bilim insanları ömrü uzatan içeceği belirlemeye yönelik bir çalışma ortaya koydu. Açıklanan sonuç ise en çok Erzurumlu Dadaşları mutlu etti. Uzmanların yaptığı araştırmada limonlu çayın bağışıklığı kuvvetlendirdiği ve ömrü uzattığı belirlendi.

