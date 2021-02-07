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Bilim insanları ömrü uzatan içeceği araştırdı! Çayı bu şekilde tüketirseniz ömrü uzatıyor

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Giriş: 07.02.2021 09:00
Güncelleme:07.02.2021 09:25
ABD'li bilim insanları ömrü uzatan içeceği belirlemeye yönelik bir çalışma ortaya koydu. Açıklanan sonuç ise en çok Erzurumlu Dadaşları mutlu etti. Uzmanların yaptığı araştırmada limonlu çayın bağışıklığı kuvvetlendirdiği ve ömrü uzattığı belirlendi.

ABD'li bilim insanları ömrü uzatan içeceği belirlemeye yönelik bir çalışma ortaya koydu. Açıklanan sonuç ise en çok Erzurumlu Dadaşları mutlu etti. Uzmanların yaptığı araştırmada limonlu çayın bağışıklığı kuvvetlendirdiği ve ömrü uzattığı belirlendi.

Bilim insanları ömrü uzatan içeceği araştırdı! Çayı bu şekilde tüketirseniz ömrü uzatıyor BİLİM İNSANLARI ÖMRÜ UZATAN İÇECEĞİ ARAŞTIRDI! ÇAYI BU ŞEKİLDE TÜKETİRSENİZ ÖMRÜ UZATIYOR

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