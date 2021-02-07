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07 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim insanları ömrü uzatan içeceği araştırdı! Çayı bu şekilde tüketirseniz ömrü uzatıyor Bilim insanları ömrü uzatan içeceği araştırdı! Çayı bu şekilde tüketirseniz ömrü uzatıyor
ABD'li bilim insanları ömrü uzatan içeceği belirlemeye yönelik bir çalışma ortaya koydu. Açıklanan sonuç ise en çok Erzurumlu Dadaşları mutlu etti. Uzmanların yaptığı araştırmada limonlu çayın bağışıklığı kuvvetlendirdiği ve ömrü uzattığı belirlendi.
Giriş Tarihi: 07.02.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 09:26 Bağışıklığı kuvvetlendiriyor, kanser riskini azaltıyor. ABD'li bilim adamları bir araştırma yaptı. Araştırmanın konusu ömrü uzatan içeceği belirlemek onlarca içecek incelendi ömrü uzatan içeceğin çay olduğu belirlendi. GALERİ DEVAM EDİYOR
Yapılan araştırmada limonun,güçlü antibakteriyel ve bağışıklık sistemini uyarıcı özelliklere sahip olduğu kanıtlandı. Bu haber ise en çok kıtlama çayı ile ünlü Erzurumluları sevindirdi! Erzurum'da hangi eve giderseniz gidin limon ikram edilir.
Limon içerdiği vitaminlerle bağışıklığı güçlendirerek enfeksiyonlara karşı mücadelesini kuvvetlendiriyor.
SICAK ÇAY, YEMEK BORUSU KANSERİ RİSKİNİ BEŞ KAT ARTIRIYOR
Annals of Internal Medicine isimli tıp dergisinde yayınlanan çalışmaya göre; sıcak veya çok sıcak çay içmek, özellikle sigara içen ve alkol tüketen kişilerde yemek borusu kanseri riskini beş kat artırıyor.