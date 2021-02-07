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Haberler Galeri Bilim insanları ömrü uzatan içeceği araştırdı! Çayı bu şekilde tüketirseniz ömrü uzatıyor

Bilim insanları ömrü uzatan içeceği araştırdı! Çayı bu şekilde tüketirseniz ömrü uzatıyor

ABD'li bilim insanları ömrü uzatan içeceği belirlemeye yönelik bir çalışma ortaya koydu. Açıklanan sonuç ise en çok Erzurumlu Dadaşları mutlu etti. Uzmanların yaptığı araştırmada limonlu çayın bağışıklığı kuvvetlendirdiği ve ömrü uzattığı belirlendi.

A Haber
Giriş Tarihi: 07.02.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 09:26
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Bilim insanları ömrü uzatan içeceği araştırdı! Çayı bu şekilde tüketirseniz ömrü uzatıyor

Bağışıklığı kuvvetlendiriyor, kanser riskini azaltıyor. ABD'li bilim adamları bir araştırma yaptı. Araştırmanın konusu ömrü uzatan içeceği belirlemek onlarca içecek incelendi ömrü uzatan içeceğin çay olduğu belirlendi.

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Bilim insanları ömrü uzatan içeceği araştırdı! Çayı bu şekilde tüketirseniz ömrü uzatıyor

Yapılan araştırmada limonun,güçlü antibakteriyel ve bağışıklık sistemini uyarıcı özelliklere sahip olduğu kanıtlandı. Bu haber ise en çok kıtlama çayı ile ünlü Erzurumluları sevindirdi! Erzurum'da hangi eve giderseniz gidin limon ikram edilir.

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Bilim insanları ömrü uzatan içeceği araştırdı! Çayı bu şekilde tüketirseniz ömrü uzatıyor

Limon içerdiği vitaminlerle bağışıklığı güçlendirerek enfeksiyonlara karşı mücadelesini kuvvetlendiriyor.

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Bilim insanları ömrü uzatan içeceği araştırdı! Çayı bu şekilde tüketirseniz ömrü uzatıyor

Sebebi bu mudur bilinmez Erzurum verilerine baktığımızda dadaşlar 75-80 yaşına kadar yaşıyor.

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Bilim insanları ömrü uzatan içeceği araştırdı! Çayı bu şekilde tüketirseniz ömrü uzatıyor

SICAK ÇAY, YEMEK BORUSU KANSERİ RİSKİNİ BEŞ KAT ARTIRIYOR

Annals of Internal Medicine isimli tıp dergisinde yayınlanan çalışmaya göre; sıcak veya çok sıcak çay içmek, özellikle sigara içen ve alkol tüketen kişilerde yemek borusu kanseri riskini beş kat artırıyor.