Bilim insanları ömrü uzatan içeceği araştırdı! Çayı bu şekilde tüketirseniz ömrü uzatıyor

Yapılan araştırmada limonun,güçlü antibakteriyel ve bağışıklık sistemini uyarıcı özelliklere sahip olduğu kanıtlandı. Bu haber ise en çok kıtlama çayı ile ünlü Erzurumluları sevindirdi! Erzurum'da hangi eve giderseniz gidin limon ikram edilir.