Bıçaklı metro saldırganı tutuklandı! Savcının sevk yazısı hukuk dersi oldu

İstanbul'da metroda genç bir kadına hakaretler savurup bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz tutuklandı. Saldırganın ifadesini alan kadın Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük mahkemeye öyle bir sevk yazısı gönderdi ki, hukuk dersi gibiydi. Saldırganın ifadesini alan savcının sevk yazısında "Bu saldırı tüm kadınlara yöneliktir" ifadesi dikkat çekti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Ahmet Onaran değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN