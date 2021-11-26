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Bıçaklı metro saldırganı tutuklandı! Savcının sevk yazısı hukuk dersi oldu

A Haber
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Giriş: 26.11.2021 10:49
İstanbul'da metroda genç bir kadına hakaretler savurup bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz tutuklandı. Saldırganın ifadesini alan kadın Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük mahkemeye öyle bir sevk yazısı gönderdi ki, hukuk dersi gibiydi. Saldırganın ifadesini alan savcının sevk yazısında "Bu saldırı tüm kadınlara yöneliktir" ifadesi dikkat çekti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Ahmet Onaran değerlendirdi.
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