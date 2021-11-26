26 Kasım 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bıçaklı metro saldırganı tutuklandı! Savcının sevk yazısı hukuk dersi oldu
İstanbul'da metroda genç bir kadına hakaretler savurup bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz tutuklandı. Saldırganın ifadesini alan kadın Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük mahkemeye öyle bir sevk yazısı gönderdi ki, hukuk dersi gibiydi. Saldırganın ifadesini alan savcının sevk yazısında "Bu saldırı tüm kadınlara yöneliktir" ifadesi dikkat çekti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Ahmet Onaran değerlendirdi.