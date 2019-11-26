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26.11.2019

Bıçakladığı kişinin ölmemesi için suni teneffüs yapan sağlıkçıya 18 yıl hapis

Karaman'da, trafikte tartıştığı 28 yaşındaki Yusuf Koçaker'i bıçaklayarak, öldüren sağlık görevlisi Mehmet Sekmen, tutuklu yargılandığı davada, 18 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sekmen, duruşmada, "Amacım öldürmek değildi. Olay yerinden hastaneye gidene kadar suni teneffüs yaptım, müdahale ettim" dedi. Olay, 27 Ağustos 2018'de, Karaman- Ereğli yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Yusuf Koçaker ve Karaman Devlet Hastanesi'nde sağlık görevlisi olarak çalışan Mehmet Sekmen'in de aralarında bulunduğu iki grup arasında, iddiaya göre, trafikte 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Sekmen, Koçaker'i göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada gözyaşı döken Sekmen, kanlar içindeki Koçaker'i hayatta tutabilmek için suni teneffüs yaptı. Sağlık görevlilerinin bindirdiği ambulansta da Sekmen'in müdahale ettiği Koçaker, götürüldüğü Karaman Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Sekmen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sekmen, ilk ifadesinde, "Trafikte tartıştık sonra bizim otomobilimize çarptı. Tartışmaya başlayınca elinde bıçakla üzerime geldi. Ben de arabamdan bıçak alıp, kendimi savundum. Bıçağı rastgele salladım. Amacım onu öldürmek değildi. Onu kurtaramadığım için her gece ağlıyorum. Olay yerinden hastaneye gidene kadar suni teneffüs yaptım, müdahale ettim. Vicdanen azap çekiyorum. Keşke ölmeseydi" dedi.

Karaman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanan Mehmet Sekmen, yaptığı son savunmasında, pişman olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sekmen'i 18 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

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