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Beyrut'ta havai fişek deposunda şiddetli patlama

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Giriş: 05.08.2020 10:31
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir havai fişek deposunda şiddetli patlama meydana geldi. Olayda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un liman bölgesinde bulunan bir havai fişek deposunda şiddetli patlama meydana geldiği bildirildi. Patlama sonrası gökyüzünü duman kaplarken, liman çevresindeki binalarda büyük hasar oluştu.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan yaptığı açıklamada, patlama sonucu çok sayıda yaralı bulunduğunu ve bölgede büyük hasar meydana geldiğini ifade etti. Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evinin yakınlarında meydana gelen patlamada hükümet binasının da zarar gördüğü aktarıldı.

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