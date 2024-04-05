Beyoğlu’nda yangın paniği

Son dakika haberine göre Beyoğlu'nda bir binada yangın çıktı. Alevlerin sardığı binayı söndürmek için itfaiye çalışma yapıyor. Yangın bitişikteki binalara da sıçradı.

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