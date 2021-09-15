Beykoz’da köpek besleme tartışması

Beykoz’da hayvansever Musa Söğütlü, sokak hayvanlarını beslediği gerekçesiyle, komşusu tarafından tehdit edildi. Komşusunun Musa Söğütlü’nün kapısına dayanarak tehditler savurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre olay geçtiğimiz günlerde Beykoz’da Çubuklu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre hayvansever Musa Söğütlü, sokakta yaralı halde bulunan sokak köpeğine sahip çıkarak tedavisini üstlendi. Klinik tedavisinden sonra müstakil evinin bahçesine sokak köpeğine bakmaya başladı. Söğütlü ile aynı sokakta oturan komşu A.G sokak köpeğinden rahatsız oldu. Sokak köpeğinin koku ve gürültü yaptığını gerekçe göstererek Söğütlü’nün kapısına dayandı. Komşusuyla tartışan A.G sorun çözülmez ise sokak köpeğini öldürmekle tehdit etti. Sokak köpeğinin zor durumda olduğunu belirten Musa Söğütlü bu tür tehditlerin kendini yıldırmayacağını, sokak hayvanlarına her zaman sahip çıkacağını belirtti.

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