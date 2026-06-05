Beyin sisi alarmı

Dünya genelinde etkisini sürdüren Kovid-19 pandemisinin ardından, adını sıkça duyduğumuz ancak etkileriyle hayatı adeta durma noktasına getiren 'Beyin Sisi' kabusu toplumun her kesimine yayılıyor. Günlük rutinleri altüst eden, en basit kelimeleri bile hafızadan silen bu sinsi rahatsızlık, uzmanlara göre artık bir halk sağlığı sorunu haline gelmiş durumda. "Neden bu odaya girdim?" ya da "Kimi arayacaktım?" sorularıyla başlayan o dehşet anları, beyin sisi yaşayan binlerce vatandaşın ortak feryadı haline geldi. Uzmanlar, özellikle 25-55 yaş arasındakileri hedef alan bu zihinsel yavaşlamaya karşı tarihi uyarılarda bulundu.