Beton yükseltiye çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2025 01:11
Alınan bilgiye göre; Enez istikametinden Keşan istikametine giden A.H. (469 yönetimindeki 59 AJG 569 plakalı otomobil, Toprak Mahsulleri Ofisi Keşan Şubesi önüne geldiği sırada kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek, yolun solunda bulunan su kanalındaki yükseltiye çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. A.H, ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
