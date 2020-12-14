Besle tilkiyi çalsın anahtarını! O anlar saniye saniye kamerada! Bakın nasıl geri aldı?

Son dakika haberi... Sivas’ta bir güvenlik görevlisi kulübeye gelen tilkiyi elleriyle besledi. Ancan daha sonra neye uğradığını şaşırdı. Tilki otomobil anahtarlarını kapıp kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken bakın güvenlik görevlisi anahtarlarını nasıl geri aldı?

Son dakika haberi... Sivas'ta bir güvenlik görevlisi kulübeye gelen tilkiyi elleriyle besledi. Ancan daha sonra neye uğradığını şaşırdı. Tilki otomobil anahtarlarını kapıp kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken bakın güvenlik görevlisi anahtarlarını nasıl geri aldı?