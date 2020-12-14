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Besle tilkiyi çalsın anahtarını! O anlar saniye saniye kamerada! Bakın nasıl geri aldı?

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Giriş: 14.12.2020 11:57
Güncelleme:14.12.2020 12:35
Son dakika haberi... Sivas’ta bir güvenlik görevlisi kulübeye gelen tilkiyi elleriyle besledi. Ancan daha sonra neye uğradığını şaşırdı. Tilki otomobil anahtarlarını kapıp kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken bakın güvenlik görevlisi anahtarlarını nasıl geri aldı?

Son dakika haberi... Sivas'ta bir güvenlik görevlisi kulübeye gelen tilkiyi elleriyle besledi. Ancan daha sonra neye uğradığını şaşırdı. Tilki otomobil anahtarlarını kapıp kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken bakın güvenlik görevlisi anahtarlarını nasıl geri aldı?

Besle tilkiyi çalsın anahtarını! O anlar saniye saniye kamerada! Bakın nasıl geri aldı? BESLE TİLKİYİ ÇALSIN ANAHTARINI! O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA! BAKIN NASIL GERİ ALDI?

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