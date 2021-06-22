Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizinde flaş gelişme | Son dakika transfer gelişmesi

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile sözleşmesi sona ermiş ve uzun süre görüşmelerde sonuç çıkmamıştı. Sergen Yalçın, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile bugün 3'lü zirve gerçekleştirdi. Görüşmeden anlaşma çkararı çıktı. İşte yaşanan son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

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