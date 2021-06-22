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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizinde flaş gelişme | Son dakika transfer gelişmesi

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Giriş: 22.06.2021 19:27
Sezonu çifte kupayla tamamlayan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile sözleşmesi sona ermiş ve uzun süre görüşmelerde sonuç çıkmamıştı. Sergen Yalçın, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile bugün 3'lü zirve gerçekleştirdi. Görüşmeden anlaşma çkararı çıktı. İşte yaşanan son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

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Sergen Yalçın krizinde flaş gelişme
Sergen Yalçın krizinde flaş gelişme
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