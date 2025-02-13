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Berat gecemiz mübarek olsun

Berat gecemiz mübarek olsun

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.02.2025 09:12
Mübarek üç aylardan Ramazan'a sayılı günler kaldı. Şaban ayının 15'inci gecesi her hicri yılda "Berat gecesi" olarak İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Bugün akşam ezanı ile birlikte karşılayacağımız "Berat gecesi" mübarek kabul edilen özel gecelerden biri. Ramazan'ın müjdecisi bu özel gece ile ilgili hazırladığımız çalışma...
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Berat gecemiz mübarek olsun
Berat gecemiz mübarek olsun
Berat gecemiz mübarek olsun
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