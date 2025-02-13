Berat gecemiz mübarek olsun

Mübarek üç aylardan Ramazan'a sayılı günler kaldı. Şaban ayının 15'inci gecesi her hicri yılda "Berat gecesi" olarak İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Bugün akşam ezanı ile birlikte karşılayacağımız "Berat gecesi" mübarek kabul edilen özel gecelerden biri. Ramazan'ın müjdecisi bu özel gece ile ilgili hazırladığımız çalışma...

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