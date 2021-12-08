08 Aralık 2021, Çarşamba
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"Beni nasıl aldatırsın?" diyerek sokak ortasında eşini bıçakladı | Kadının yardımına jandarma koştu
Son dakika haberi... Sivas’ın Şarkışla ilçesinde sokakta yüreyen kadın kocasının bıçaklı saldırısına uğradı. "Beni nasıl aldatırsın?" diyerek kocası tarafından jandarma karakolunun önünde bıçaklanan talihsiz kadının yardımına ise askerler koştu.
Edinilen bilgiye göre olay, Şarkıyla ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi.
Akşam saatlerinde eşi M.B.'nin (37) önünü kesen kocası "beni nasıl aldatırsın" şeklinde bağırarak belinden çıkarttığı bıçağı eşine saplamaya başladı.
KADININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Olaya müdahale eden jandarma ekipleri kocayı etkisiz hale getirmeyi başardı. Üç yerinden bıçakla yaralanan M.B.'ye çevrede bulunan vatandaşlar yardım etti. Yaralı M.B., olay yerine çağrılan ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Koca ise jandarma ekipleri tarafından polise teslim edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.