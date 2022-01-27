27 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bekçilerden kaçarak su kanalına girdi, yakalanacağını anlayınca intihar girişiminde bulundu

Bekçilerden kaçarak su kanalına girdi, yakalanacağını anlayınca intihar girişiminde bulundu

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.01.2022 09:49
Adana'da mahalle bekçilerinin şüphe üzerine kimlik sorgusu yapmak istediği Cengizhan F. (21), önce ara sokaklarda koşarak izini kaybettirmeye çalıştı sonra da su kanalına atladı. Sulama kanalında birkaç kilometre kaçmayı sürdüren ve yakalanacağını anlayınca ekmek bıçağı ile intihar girişiminde bulunan şüpheli, polisin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek teslim oldu. Olay, saat 03.30 sırlarında merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Gürselpaşa Mahallesi ara sokaklarında devriye görevindeki mahalle bekçileri, bir sitenin otoparkındaki araçların yanında dolaşan şüpheli birini fark etti. Bekçilerin, kimlik sorgusu yapmak için seslendiği şüpheli kaçmaya başladı. Şüphelinin peşinden koşarak takip eden bekçilerin, durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Mavi Bulvar'da kaçışını sürdüren şüpheli daha sonra içinde diz boyu su bulunan kanala girdi. Suyun içinde de birkaç kilometre kaçmaya devam eden şüpheli üşüyüp, yakalanacağını anlayınca yanında taşıdığı ekmek bıçağını çıkartarak kendine zarar vereceğini söyledi. İsminin Cengizhan F. olduğu belirlenen şüpheli, önce firari olduğu için kaçtığını sonra da uzaklaştırmasının bulunduğunu ve ailesiyle kavgalı olduğu için kaçtığını belirterek annesinin olay yerine gelmesini istedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yüren ısıtan görüntüler
Yüren ısıtan görüntüler
Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Cenazesi bekletilen aile İBB’ye tepkili
Cenazesi bekletilen aile İBB’ye tepkili
Usta oyuncu Fatma Girik’e veda
Usta oyuncu Fatma Girik’e veda
Su kanalına girdi, yakalanacağını anlayınca intihar girişiminde bulundu
Su kanalına girdi, yakalanacağını anlayınca intihar girişiminde bulundu
Trabzon’da heyelan!
Trabzon'da heyelan!
Koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüs testi pozitif çıktı
Ara sokaklarda son durum ne?
Ara sokaklarda son durum ne?
İstanbul’da trafik ne durumda?
İstanbul’da trafik ne durumda?
Eski BJK yöneticisine silahlı saldırı!
Eski BJK yöneticisine silahlı saldırı!
Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü!
Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü!
Ara sokaklar buz pistine döndü
Ara sokaklar buz pistine döndü
Daha Fazla Video Göster