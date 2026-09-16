Hollanda'da tren hatlarında sabotaj: Avrupa'daki sabotajların arkasında İsrail mi var?

İspanya ve İngiltere’deki şüpheli krizlerin ardından dün Hollanda genelindeki 30 ayrı noktada tren raylarına yabancı nesneler bırakılarak eş zamanlı sabotaj düzenlendi; A Haber muhabiri Fatih Özyar, ülke ulaşımını felç eden saldırıların arkasında 'Bütçe Günü'nü hedef alan protestocu çiftçilerin mi yoksa İsrail bağlantılı uluslararası bir sabotaj zincirinin mi olduğunu aydınlatmak için güvenlik birimlerinin çok yönlü soruşturma yürüttüğünü aktardı.