İstanbul'da zehir tacirlerine darbe! 1 ayda 1 ton 432 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik ulusal ve uluslararası operasyonlar düzenledi. Baskınlarda 1 ton 432 kilogram uyuşturucu madde, 922 bin uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 134 kilo 50 gram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. Yakalanan 46 şüpheliden 41'i tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucular İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.