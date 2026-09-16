Deprem bölgesinde tarih yeniden ayağa kalkıyor: Kültürel mirasa 34 milyar liralık yatırım

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde kültürel mirasın yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmaları açıkladı. Bakan Ersoy, kültürel mirasın ihyası kapsamında bugüne kadar toplam 24 milyar liralık iş gerçekleştirildiğini, devam eden projelerin tamamlanmasıyla toplam yatırımın 34 milyar liraya ulaşacağını belirtti. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 79 işi tamamladığını aktaran Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünün sözleşmeli çalışmalarında ise 377 eser ve parselden 209'unun tamamlandığını ifade etti. Ersoy, "Biz, depremden etkilenen tüm şehirlerimizi, tarihi ve kültürel değerleriyle birlikte yeniden ayağa kaldıracağız." dedi.