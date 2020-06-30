Bedirhan bebek ve annesinin şehit olduğu saldırının faillerinden olan ve gri listede yer alan 'Partizan' kod adlı Adil Akyürek etkisiz hale getirildi. 11 aylık Bedirhan’ı şehit eden alçağın yok edilmesinin ardından Bedirhan’ın anneannesi Suudiye Demir A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

"ALLAH ASKERLERİMİZE YARDIM ETSİN"

Bedirhan'ın anneannesi Suudiye Demir, "Acımı hafiflettiği için sevindim. Kahrolsun PKK'lılar. Allah askerlerimize yardım etsin ve kuvvetlerini artırsın. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'da da Allah razı olsun. Bunların kökünü kesecek." dedi.

"ACIM İLK GÜNLE AYNI AMA O TERÖRİSTLER ÖLDÜKÇE SEVİNİYORUM"

Anneanne Suudiye Demir, "O alçağın öldürüldüğünü duyunca içimde bir sevinç oldu. Haftada 2 gün buraya geliyorum ve yavrularımla dertleşiyorum. Üzüntüm oluyor, dualar okuyorum acım dinmiyor ama geliyorum yanında oturuyorum. Acım ilk günle aynı ama o teröristler öldükçe seviniyorum." ifadelerini kullandı.