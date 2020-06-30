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Bedirhan’ın kanı yerde kalmadı! Şehit edilen 11 aylık Bedirhan bebeğin anneannesinden A Haber'e özel açıklamalar!

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Giriş: 30.06.2020 16:45
Güncelleme:30.06.2020 16:56
Bedirhan bebek ve annesinin şehit olduğu saldırının faillerinden olan ve gri listede yer alan 'Partizan' kod adlı Adil Akyürek etkisiz hale getirildi. 11 aylık Bedirhan’ı şehit eden alçağın yok edilmesinin ardından Bedirhan’ın anneannesi Suudiye Demir A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

"ALLAH ASKERLERİMİZE YARDIM ETSİN"

Bedirhan'ın anneannesi Suudiye Demir, "Acımı hafiflettiği için sevindim. Kahrolsun PKK'lılar. Allah askerlerimize yardım etsin ve kuvvetlerini artırsın. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'da da Allah razı olsun. Bunların kökünü kesecek." dedi.

"ACIM İLK GÜNLE AYNI AMA O TERÖRİSTLER ÖLDÜKÇE SEVİNİYORUM"

Anneanne Suudiye Demir, "O alçağın öldürüldüğünü duyunca içimde bir sevinç oldu. Haftada 2 gün buraya geliyorum ve yavrularımla dertleşiyorum. Üzüntüm oluyor, dualar okuyorum acım dinmiyor ama geliyorum yanında oturuyorum. Acım ilk günle aynı ama o teröristler öldükçe seviniyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bedirhan bebek ve annesinin katili öldürüldü |Video SON DAKİKA: BEDİRHAN BEBEK VE ANNESİNİN KATİLİ ÖLDÜRÜLDÜ |VİDEO
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bedirhan bebek ve annesinin kanı yerde kalmadı SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU: BEDİRHAN BEBEK VE ANNESİNİN KANI YERDE KALMADI

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