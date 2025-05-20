20 Mayıs 2025, Salı
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Bebeklerde sarılık tehlikesi: "Yeterli miktarda beslenme riski azaltıyor"
Bebeklerin büyük çoğunluğunda görülen yenidoğan sarılığı, her ne kadar masum gibi görünse de ihmal edildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Doç. Dr. Ahmet Öktem, yenidoğan sarılığı konusunda aileleri uyararak dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı. Ayrıntılar haberimizde...