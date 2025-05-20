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Bebeklerde sarılık tehlikesi: Yeterli miktarda beslenme riski azaltıyor

Bebeklerde sarılık tehlikesi: "Yeterli miktarda beslenme riski azaltıyor"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.05.2025 19:41
Bebeklerin büyük çoğunluğunda görülen yenidoğan sarılığı, her ne kadar masum gibi görünse de ihmal edildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Doç. Dr. Ahmet Öktem, yenidoğan sarılığı konusunda aileleri uyararak dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı. Ayrıntılar haberimizde...
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Bebeklerde sarılık tehlikesi: Yeterli miktarda beslenme riski azaltıyor
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