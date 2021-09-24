Adıyaman’da henüz kimliği tespit edilemeyen vicdansız, 2-3 günlük bebeği canlı canlı mezara gömdü. Adıyaman Eski Belediye Mezarlığında vicdanları sızlatan canice bir olay yaşandı. İki üç günlük olduğu sanılan yeni doğmuş bebek, canlı canlı toprağa gömüldü. Mezarlığın yanında bulunan okulun öğrencileri şehitler için dua etmeye geldikleri mezarlıkta bebeğin ağlama sesini duydu.

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Sese doğru ilerleyen lise öğrencileri, vücudu toprağın altında olan bebeğin dışardaki ayaklarını gördü. Toprağı eşeleyen öğrenciler kız bebeği topraktan çıkarttı. Mezarlık görevlisinin Cuma Namazına gittiği esnada gömülmeye çalışıldığı tahmin edilen bebek, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Bebeğe acilde yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım sevisine kaldırıldı.Bebeği bulan ve göz yaşlarına boğulan lise öğrencileri olay yerine gelen polis ekiplerine durumu anlattı.