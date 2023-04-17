Ramazan bayramına sayılı günler kaldı. Kimi uzaklardaki akraba ziyaretine, kimi tatile. Kimi de bulunduğu şehirde plan yapma derdinde. Haberimiz bayram planı yapanları yakından ilgilendiriyor. İşte "Bayramda hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı...

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