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Bayramda elini öpmeye gelen oğlunu vurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.04.2024 09:38
Aydın Çine Altınova Mahallesi'nde Nafi Şimşek, bayramın birinci gününde elini öpmek için gittiği babası Cengiz Şimşek tarafından tüfekle vuruldu.
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Bayramda elini öpmeye gelen oğlunu vurdu
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