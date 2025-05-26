Bayrama sayılı günler kala bazı üreticilerde kurbanlık hayvanlar tükendi

Eskişehir'de büyükbaş hayvan üreticisi Baran Türkmen, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala elindeki kurbanlıkların büyük bir bölümünün sattığını söylerken, "Temel gıda ihtiyaçları arasında şu anda en ucuzu peynire, zeytine, yağa göre şu anda en ucuz alınan et aslında. İnsanların da bence şu anda rahat rahat kurban alabildiklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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