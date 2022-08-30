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BAYKAR Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar A Haber'de | Özel Röportaj

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.08.2022 13:58
Güncelleme:30.08.2022 14:00
TEKNOFEST Karadeniz kapılarını açtı. Yerli ve Milli silahlar görücüye çıktı. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan'ın konuğun BAYKAR Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar.
Haluk Bayraktar A Haber’de | Özel Röportaj
Haluk Bayraktar A Haber'de | Özel Röportaj
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