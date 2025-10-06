Batman’da kaza sonrası korkunç saldırı! Sürücüyü bıçakla yaraladı

Batman'da seyir halinde ilerleyen bir kamyon, otomobil ile çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olayda taraflar arasında çıkan tartışma hızla büyümesiyle kavga çıktı. Saldırıda otomobil sürücüsü kamyon şoförü F.İ'yi bıçakla yaraladı. Yaralı olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.