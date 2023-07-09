09 Temmuz 2023, Pazar
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Bataklığa saplanan cipi Togg kurtardı
İstanbul Arnavutköy’e 8 Temmuz Cumartesi günü misafirliğe giden bir kişi, aracını yol kenarına park etti. Bir süre sonra aracının yanına gelen sürücü, cipini bataklık alana bıraktığını fark etti. Tüm çabalarına rağmen aracını kurtaramayan sürücü çevredeki vatandaşlardan yardım istedi ancak tüm çabalara rağmen cip kurtarılamadı. Yerli otomobil Togg ile bu sırada olay yerinden geçen bir sürücü, cipi bataklığa saplanan vatandaşın yardımına koştu. Togg sürücüsü, halat yardımı ile BMW cipi çekerek saplandığı yerden kurtardı. Cipin kurtarılma anları ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.