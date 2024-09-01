01 Eylül 2024, Pazar
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Başkent'te sağanak etkili oluyor! Şiddetli sağanak sonrası İstanbul yolu trafiğe kapandı, birçok noktada su baskını yaşandı
Ankara'da kısa süreli etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı civarındaki yollarda su birikintileri oluştu. Trafik yer yer aksarken, sağanaktan korunmak isteyen vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Detayları ise sağanak yağışın etkili olduğu noktadan A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.