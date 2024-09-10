10 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Başkentte motosiklet kazası kameraya yansıdı: 2 kişi uçarak yere savruldu

Başkentte motosiklet kazası kameraya yansıdı: 2 kişi uçarak yere savruldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2024 09:24
Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobille bir motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İtirafçının oğlu: Ona artık baba demem
İtirafçının oğlu: Ona artık baba demem
Otel odasında sevgilisini öldüren şahıs yakalandı
Otel odasında sevgilisini öldüren şahıs yakalandı
Başkentte motosiklet kazası kameraya yansıdı
Başkentte motosiklet kazası kameraya yansıdı
Kaçan motosiklet sürücülerini polis kovaladı
Kaçan motosiklet sürücülerini polis kovaladı
Maltepe’de zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Maltepe'de zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı
Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı
İstanbul güne trafikle başladı
İstanbul güne trafikle başladı
91 örnek İstanbul’da incelenecek
91 örnek İstanbul’da incelenecek
Aç kalan domuz sürüsü şehre indi
Aç kalan domuz sürüsü şehre indi
Narin cinayetinde arka koltuk detayı!
Narin cinayetinde arka koltuk detayı!
Narin önlük giyecekti kefen giydi
Narin önlük giyecekti kefen giydi
Narin’in cesedini bu araçla taşımış!
Narin’in cesedini bu araçla taşımış!
Daha Fazla Video Göster