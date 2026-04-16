ABD’deki okul saldırıları zinciri: FBI raporları ne söylüyor?

A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, ABD’de yıllardır yaşanan okul saldırılarına ilişkin değerlendirmelerinde FBI ve Gizli Servis raporlarının dikkat çekici bulgularına işaret etti. Sapmaz, saldırgan profillerinin yalnızca bireysel psikolojik sorunlarla açıklanamayacağını, çok katmanlı sosyal ve yapısal faktörlerin devreye girdiğini söyledi. “Biriken öfke, yalnızlık ve dışlanma gibi duygular bu sürecin temelini oluşturuyor” diyen Sapmaz, saldırıların önceden planlanan ve işaretler veren bir süreç içinde geliştiğini ifade etti. Dijital oyunlar ve askeri-endüstriyel yapılar üzerinden kurulduğu iddia edilen etkileşim alanının da tartışmaların merkezinde yer aldığı aktarıldı.