Okullara silahlı saldırı sonrası TBMM harekete geçiyor: Komisyon hazırlığı

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okullara yönelik saldırıların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçti. Tüm partilerin uzlaşmasıyla salı günü bir araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Komisyon, olayların nedenlerini ve benzer vakaların önlenmesi için alınacak tedbirleri araştıracak. A Haber'e konuk olan TBMM Eğitim ve Gençlik Komisyonu Sözcüsü Nazım Maviş 15 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya girişine sınırlama geleceğini belirtirken sosyal medya platformlarının temsilcilerinin TBMM'ye çağrıldığını belirtti.