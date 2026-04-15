Algoritmaların karanlık labirenti: Gençler dijital radikalleşmenin hedefinde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman A Haber’de, dijital radikalleşmenin milli güvenlik ve beka meselesi haline geldiğini vurguladı. Sosyal medya ağlarının küresel manipülasyonun ve siber operasyonların merkezi haline geldiğini belirten Yayman, algoritmaların gençleri hedef alan tehlikeli bir süreci beslediğine dikkat çekti. Dijital mecraların hibrit savaşların yeni cephesi olduğunu ifade eden Yayman, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenleme çağrısında bulundu. Türkiye’nin bu tehditlere karşı kararlı adımlar attığını belirten Yayman, ortak akıl ve güçlü politikalarla mücadele mesajı verdi.