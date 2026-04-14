Pompalı tüfekle okulu bastı! Oyun bağımlılığı iddiası gündemde

Şanlıurfa’da bir okulda yaşanan silahlı saldırı Türkiye’yi yasa boğdu. Pompalı tüfekle okula giren 19 yaşındaki saldırgan, öğrenci ve öğretmenleri hedef alarak dehşet saçtı. Olayda 16 kişi yaralanırken, bir öğretmenin durumunun kritik olduğu bildirildi. Polis ekiplerinin müdahalesi sırasında saldırgan intihar etti. Valilik soruşturma başlatırken, dört yönetici görevden uzaklaştırıldı. Konuya ilişkin bölgeden bağlanan A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, saldırganın geçmişine ilişkin dikkat çeken ayrıntıları paylaştı. Geçgel, şüphelinin oyun bağımlısı olduğunu, "Saldırganı tanıyan kişiler onun çevrim içi silahlı oyunlara bağımlı olduğunu ve günün büyük bölümünü bu oyunları oynayarak geçirdiğini belirtti" diye konuştu.