Pentagon’un 22 Nisan planı deşifre oldu: İran’a sinsi tuzak

Orta Doğu’da tansiyon yükselirken ABD’nin bölgedeki askeri yığınaklanması ve abluka stratejisi yeni bir gerilimi tetikliyor. Emekli İstihbarat Albay Dr. Hüseyin Fazla, A Haber ekranlarında Washington’un çelişkili açıklamalarını ve Pentagon’un 22 Nisan’a odaklanan planlarını ayrıntılarıyla değerlendirdi. Fazla, Basra Körfezi’nden Hürmüz Boğazı’na uzanan süreçte ABD’nin İran’ı “ilk ateşi açan taraf” konumuna düşürmeyi hedeflediğini vurguladı