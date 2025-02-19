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Başkent’te kar yağışı başladı!

Başkent’te kar yağışı başladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.02.2025 19:12
A Haber muhabiri Kübra Bal kar yağışının yeni başladığı Ankara’da son durumu aktardı. Bal, “İstanbul’daki kadar yoğun olmasa da Ankara’da da kar yağışı başlamış durumda ve şiddetini arttırdı. Ankaralılar da kara epey hasret kalmıştı ve akşam saatlerinde yağışın başlaması ile hasret son buldu. Valilikte günler öncesinden bir hafta boyunca soğukların ve kar yağışının etkili olacağına dair uyarılarda bulunmuştu. Hafta sonuna doğru sıcaklıkların sıfırın altında -10 dereceye düşeceği belirtildi.” ifadelerini kullandı.
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