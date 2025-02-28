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Başkentte ilk teravih heyecanı!

Başkentte ilk teravih heyecanı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.02.2025 22:12
Ankara’da, ilk teravih namazı heyecanı yaşandı. Ramazan ayının gelmesiyle beraber vatandaşlar ilk teravih namazını kılmak ve Ramazan ayını karşılamak için Kocatepe, Hacı Bayram, Melike Hatun Camileri başta olmak üzere şehirdeki camilere gitti. Ramazan ayı Kocatepe Camii'nde dualar ile karşılandı. Yaşlı, genç ve çocuklar camilere akın ederken bazı çocuklar camide oyun oynadı. Namazdan önce konuşan bir vatandaş, "Bu akşam ilk teravihleri kılacağız, rabbimize dua edeceğiz, niyazlarda bulunacağız. Rabbim bütün müminlere kuvvet versin, Ramazan orucunu en güzel şekilde tutalım inşallah. Bugün Müslümanların en mutlu olacağı bir gecedir. Müslümanların sevinmeleri lazım" dedi.
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Başkentte ilk teravih heyecanı!
Başkentte ilk teravih heyecanı!
Başkentte ilk teravih heyecanı!
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